Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 51-jähriger Opel-Fahrer bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, 12. Dezember, an der Einmündung Sandbochumer Straße / Holzstraße. Er befuhr mit seinem Pkw gegen 17.05 Uhr die Sandbochumer Straße und wollte an der Einmündung zur Holzstraße nach links in diese einbiegen. Dabei fuhr ihm ein 74-Jähriger mit seinem Ford auf. Beide Männer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mittels Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht. Der 74-Jährige aus Werne konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt. (mw)

