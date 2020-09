Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheydter Markt: Handtaschenraub - zwei Männer flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Auf der Marktstraße haben gestern, 23. September, zwei unbekannte Männer einer 30-jährigen Frau Bargeld aus ihrer Handtasche geraubt.

Gegen 14 Uhr war die Frau zu Fuß in der Rheydter Innenstadt unterwegs. In einem Einkaufszentrum in der Nähe des Rheydter Markts näherten sich ihr von hinten zwei Männer. Sie rissen ihr die Handtasche von der Schulter und nahmen ein Mobiltelefon und Bargeld heraus. Als die Frau sie daraufhin anschrie und ihnen hinter lief, warfen sie im Weglaufen die Tasche und das Handy nach ihr. Sie entkamen schließlich - mit dem erbeuteten Bargeld - im Bereich der Harmoniestraße, wo die 30-Jährige sie aus den Augen verlor. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Männern ein, traf sie aber nicht mehr an.

Die bestohlene Frau, die bei dem Raub nicht verletzt wurde, beschrieb die beiden Männer wie folgt: Beide sollen circa 20 Jahre alt und "relativ klein" sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Einer von ihnen trug bei der Tat ein rotes T-Shirt und der andere trug eine Basecap.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (jn)

