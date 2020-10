Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 18. Oktober 2020

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Bahnhof: Auseinandersetzung zwischen drei Personen

Samstag, 17.10.2020, gegen 21:33 Uhr

Am Samstagabend, gegen 21:33 Uhr, erhielt die Polizei einen Notruf aus der Innenstadt. In der Nähe des Bahnhofes waren drei alkoholisierte Personen in einen Streit und am Ende in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Mit einem verstärkten Aufgebot an einschreitenden Polizeibeamten konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Eine der Personen wurde durch die körperliche Auseinandersetzung im Gesicht verletzt und musste dem Klinikum in Wolfenbüttel zugeführt werden.

Wolfenbüttel, Stadtgebiet: Mehrere Fahrzeugführer auf Elektrokleinstfahrzeugen ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung unterwegs

Samstag, 17.10.2020, 19:00 Uhr - 22:00 Uhr

In den Abendstunden des Samstages wurden diverse Elektrokleinstfahrzeuge kontrolliert. Hierbei waren den Nutzern der Fahrzeuge die rechtlichen Bestimmungen nicht gänzlich bekannt. Ein 39-Jähriger war in der Wallstraße unterwegs, obwohl der sogenannte E-Scooter nicht über eine gültige Versicherung verfügte. Zwei weitere E-Scooter-Fahrer im Alter von 14 und 19 Jahren waren in der Lessingstraße als auch in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße mit mehr als 20 km/h unterwegs. Eine jeweils erforderliche Fahrerlaubnis konnte nicht vorgezeigt werden. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Wolfenbüttel: Betrunken Fahrrad gefahren

Sonntag, 18.10.2020, 00:54 Uhr

Um 00:54 Uhr, fiel ein Schlangenlinien fahrender Radfahrer in der Halberstädter Straße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 36-jährigen Radfahrers konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

