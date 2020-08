Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbekannte legen Schottersteine auf die Schienen/ Bundespolizei warnt eindringlich vor Gefahren

Bietigheim (ots)

Unbekannte haben heute Morgen in Bietigheim bei Rastatt mehrere Steine auf den Schienenstrang der Rheinbahn gelegt, welche von einem Güterzug überfahren wurden. Nur kurze Zeit später stellte der Lokführer eines weiteren Güterzuges in diesem Bereich ebenfalls aufgelegte Steine fest und konnte vor einem Überfahren noch rechtzeitig bremsen. Zu möglichen Tatverdächtigen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Durch kurzzeitige Gleissperrungen sowie angeordnete Langsamfahrten entstanden Zugverspätungen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor derart gefährlichen Handlungen. Das Auflegen von Steinen ist kein "Dummejungenstreich". Außerdem werden Schottersteine, die von einem Zug überrollt werden, schnell zu gefährlichen Geschossen. Dadurch können Personen, die sich in der Nähe aufhalten, lebensgefährlich verletzt werden.

