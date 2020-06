POL-MK: Einbrecher nehmen Werkzeuge mit

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Zwischen dem 26. Mai und 4. Juni kam es zu einem Einbruch an der Uhlenburg. Dort drangen unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Dafür hebelten sie die Terrassentür auf. Die Einbrecher ließen u.a. Werkzeug mitgehen, darunter eine Stichsäge und eine Bohrmaschine. Es entstand Sachschaden.

Eine Streife musste gestern Morgen zum Bahnhof Letmathe ausrücken. Ein Fahrkartenkontrolleur hatte um Hilfe gebeten. Ein Fahrgast ohne Fahrschein hatte den 47-Jährigen angehustet und behauptet er sei krank. Anschließend randalierte er, trat gegen Sitze und es kam zu einem Gerangel mit dem Kontrolleur. Der 21-Jährige Mann aus Hemer wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht auf den 4. Juni einen Staubsaugerautomaten auf. Der Automat auf dem Gelände einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße wurde beschädigt. In derselben Nacht verschwanden aus dem Garten eines Hauses an der oberen Hüttenwiese zwei Zitronenbäume.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

