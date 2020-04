Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bei Rot in die Kreuzung gefahren

Bergisch Gladbach (ots)

Eine 54-jährige Bergisch Gladbacherin verursachte gestern (31.03.) Nachmittag, um kurz nach 16 Uhr, einen Unfall auf der Kreuzung Gladbacher Straße / Saaler Straße in Bensberg.

Die Fahrerin eines Ford stand bei Rotlicht zeigender Ampel zunächst in der Saaler Straße. Sie wollte geradeaus über die Kreuzung hinweg in die Gladbacher Straße fahren. Nach eigenen Angaben war sie derart in Gedanken, dass sie plötzlich los fuhr, obwohl die Ampel noch kein Grün für sie zeigte.

Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem von links kommenden BMW eines 60-jährigen Rösrathers, der gerade auf der Gladbacher Straße aus Lückerath kommend in Richtung Buddestraße fuhr.

Durch die Kollision wurde die 59-jährige Ehefrau des Rösrathers verletzt, die als Beifahrerin im BMW saß. Sie benötigte jedoch keinen Rettungswagen und wurde nur leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.500 Euro. (ct)

