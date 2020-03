Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Taschendieb im Supermarkt aktiv

Kürten (ots)

Eine 64-jährige Kürtenerin wurde gestern (30.03.) beim Einkaufen bestohlen.

Die Frau begab sich gegen 15:15 Uhr in einen Supermarkt an der Kölner Straße in Bechen. Ihre Geldbörse hatte sie in einer offenen Jackentasche.

Erst als sie 15 Minuten später an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Jackentasche gestohlen worden war. Es handelte sich um eine graue Geldbörse aus Kunstleder mit verschiedenen Ausweisen und einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Leider hat die Geschädigte keine verdächtige Person bemerkt, die ihr die Geldbörse gestohlen hat.

Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

