POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.10.2020

Stationäre Verkehrskontrollen

Am gestrigen Montag fanden in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr zwei stationäre Polizeikontrollen statt. Sowohl in Klein Ilsede, in Höhe des dortigen Sportplatzes, als auch in der Gemarkung Handorf, Parkplatz B 65, waren zwei Polizeikontrollstellen eingerichtet worden. Insgesamt wurden ca. 90 Kraftfahrzeugfahrer kontrolliert. Bei neun Fahrzeugführern verliefen durchgeführte Drogenvortests positiv, sodass Blutproben entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt wurden. Bei einem der Fahrer konnte zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Des Weiteren wurden gegen sechs Verkehrsteilnehmer Strafverfahren hinsichtlich des Führens von Kraftfahrzeugen ohne eine gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 13:45 Uhr, und Sonntag, 12:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Zehnerstraße in Oberg abgestellten Skoda Oktavia. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/370750, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Montag, um 12:05 Uhr, ereignete sich auf der Eilhart-von Oberg-Straße in Duttenstedt ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus Wendeburg befuhr mit ihrem VW Passat die Eilhart-von Oberg Straße aus Richtung Essinghausen kommend. In Höhe der Straße "Im Klei" fuhr eine 25-jährige Peinerin mit ihrem VW Golf rückwärts in Richtung Fahrbahn. Die 28-Jährige wich zunächst nach links aus, verriss anschließend das Lenkrad nach rechts und kam daraufhin von der Straße ab und prallte in den Eingangsbereich eines Wohnhauses. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

