Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle an einem Tag

Konstanz (ots)

Am gestrigen Dienstag (10.03.) konnten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz drei Personen feststellen, die mit insgesamt vier Haftbefehlen gesucht wurden. Darunter waren zwei deutsche Staatsangehörige sowie ein Bulgare. Letzterer war am Mittag an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz (D) - Kreuzlingen (CH) überprüft worden. Dabei stellten die Bundespolizisten gleich zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung fest. Der 66-jährige Mann zahlte die noch offenen Geldstrafen auch nach seiner Festnahme gestern nicht und musste daher mittlerweile zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Ein 41-jähriger Deutscher hatte sich bereits am Morgen der Bundespolizei in Konstanz gestellt, nachdem Zivilfahnder zuvor versucht hatten, den ebenfalls mit einem Haftbefehl zur Strafvollstreckung Gesuchten an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Der Mann entrichtete die noch offenen Geldstrafe und konnte dadurch eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Am Abend gelang es dann Bundespolizisten erneut, einen Gesuchten festzunehmen. Der 25-jährige Deutsche war in einem Zug bei Überlingen überprüft worden. Auch er wurde mit einem Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht worden. Da auch dieser Festgenommene die noch offenen Geldstrafe zahlte, konnte auch er seinen Weg schließlich fortsetzen.

