Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 20.10.2020

Salzgitter (ots)

Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Montag, 06:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Barumer Straße in Heere ein und entwendeten im Anschluss eine Geldkassette mit Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Papiertonne brannte

Am Montag, um 19:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Papiertonne im Diestelweg in Salzgitter-Lebenstedt alarmiert. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte die Papiertonne abgelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen könnten Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter, Telefon 05341/18970, in Verbindung zu setzen.

PKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Montag, um 02:30 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit die Nord-Süd-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Als der PKW-Fahrer bemerkte, dass der Streifenwagen drehte, beschleunigte er nochmals, fuhr über die rotlichtzeigende Ampel und anschließend mit deutlich über 100 km/h durch Salzgitter-Bad. Vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor der Fahrer des Audi A 3 die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in die Ernst-Moritz-Arndt-Straße abbiegen wollte. Er prallte mit seinem Audi in einen am Fahrbahnrand geparkten Audi TT. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche die riskante Fahrt beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad, Telefon 05341/8250, in Verbindung zu setzen.

