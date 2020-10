Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 21.10.2020

Wolfenbüttel (ots)

Polizei- Infomobil kommt nach Schladen und Wolfenbüttel

Am 22.10.2020 ab 12:00 Uhr steht das Polizei - Infomobil in der Hermann-Müller- Straße in Schladen, dortiger Parkplatz des Einkaufzentrums und am 24.10.2020 ab 09:00 Uhr in der Langen Herzogstraße an der Ecke Mühlenstraße in Wolfenbüttel.

Die Experten der Polizei informieren und beraten interessierte Bürger rund um das Thema Kriminalitätsbekämpfung, u.a. Einbruchschutz, Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick.

Natürlich stehen sie auch für andere Fragen zur Verfügung!

