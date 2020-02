Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Technische Hilfe Gas: Kohlenmonoxidmelder schlägt im Kolpinghaus an

Werne (ots)

Um 6:05 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "TH_Gas: CO2-Alarm im Keller" zum Werner Kolpinghaus alarmiert. Aufgrund der dort ansässigen Gastronomie haben die Betreiber einerseits Kohlenstoffdioxid und andererseits Fässer mit diversen Getränken gelagert, die in den Ausschank kommen. Sicherheitshalber ist dazu eine CO2-Waranlage im Keller installiert, die bei Problemen frühzeitig Warnen kann. Da CO2 geruchslos und unsichtbar ist, kann sich das Gas ausbreiten und den zum Atmen wichtigen Sauerstoff verdrängen. Speziell in oft schlecht belüfteten Kellerräumen kommt es daher immer wieder zu Unfällen. Kurz nach der Alarmierung konnte der gesamte Keller von einem Trupp unter Atemschutz mit Hilfe eines Messgerätes kontrolliert werden. Auch nach mehrfachen Messungen konnte keine Gefahr erkannt werden. Daher wurde versucht, die Warneinrichtung zurück zu stellen, was auch gelang. Da die Messungen ohne Befund waren und die Warnanlage nicht erneut aufgelaufen ist, ging der Einsatzleiter von einer Fehlfunktion aus. Die Einsatzstelle wurde an die Betreiberin übergeben. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug des LZ 1, die Polizei sowie der Rettungsdienst und ein Notarztfahrzeug.

