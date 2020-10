POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 21.10.2020

Polizei Salzgitter

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Am Montag, um 10:30 Uhr, rief ein bislang unbekannter Täter bei einem 70-jährigen Wolfenbüttler an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Dieser täuschte dem 70-Jährigen vor, dass es Probleme mit seinem Computer geben würde. In einem mehrstündigen Gespräch gelang es dem Täter Zugangsdaten zu unterschiedlichen Bezahl-Accounts zu erhalten. Im Anschluss an das Gespräch stellte der Wolfenbüttler fest, dass mehrere tausend Euro von den Konten abgebucht worden waren.

Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 13:20 Uhr, kam es auf der B 82 am Abzweig L 512, in Richtung Timmern, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Salzgitteraner wollte mit seinem Audi von Timmern kommend nach links auf die B 82 in Richtung Semmenstedt abbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Semmenstedt kommenden und vorfahrtberechtigen 58-jährigen Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 58-jährige aus Hedeper konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Audi. Der Salzgitteraner wurde dadurch leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

