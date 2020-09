Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zwölfjähriger angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwölfjähriger angefahren

Ein zwölfjähriger Junge ist am Donnerstagmorgen in Aurich von einem Auto angefahren worden. Gegen 8 Uhr fuhr eine 32 Jahre alte Autofahrerin auf der Wallinghausener Straße in Richtung Fockenbollwerkstraße / Egelser Straße. In Höhe der Kreuzung hielt sie an einem Stoppschild und stieß nach ersten Erkenntnissen beim Anfahren gegen den Jungen, der mit dem Fahrrad die Wallinghausener Straße querte. Der Zwölfjährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

