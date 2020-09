Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Lack zerkratzt // Wittmund - Ohne Führerschein gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Lack zerkratzt

Ein Mercedes B 170 wurde in Friedeburg beschädigt. Der Wagen stand im Tatzeitraum in der Raiffeisenstraße, als Unbekannte den Lack an der Fahrertür und an der Heckklappe zerkratzten. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 26.08.2020, 10 Uhr, und Mittwoch, 02.09.2020, 10 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Ohne Führerschein gefahren

Ohne Führerschein war am Mittwoch ein 20-Jähriger mit dem Roller in Wittmund unterwegs. Die Polizei hielt den Heranwachsenden gegen 15 Uhr auf der Langeoogstraße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell