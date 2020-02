Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erneut schwerer Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Dienstag, den 25.02.20, gegen 18.50 Uhr, wurde in Ahrweiler in der Wilhelmstraße auf dem Fußgängerüberweg kurz vor der Kreisverwaltung erneut eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Ein 19- jähriger Pkw- Fahrer fuhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Bad Neuenahr. Die Fußgängerin überquerte den Zebrastreifen in Richtung Hochstadenstraße. Ein in Richtung Ahrweiler fahrender Pkw hielt an, um die Fußgängerin die Straße queren zu lassen. Der 19-jährige Pkw- Fahrer erkannte die Situation zu spät und erfasste die Fußgängerin frontal. Diese schlug mit dem Kopf auf die Motorhaube und wurde von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die 21- Jährige Frau in das Krankenhaus Bad Neuenahr zur weiteren Behandlung verbracht. Am Pkw entstand leichter Schaden.

