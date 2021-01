Polizei Düren

POL-DN: Halle geht in Flammen auf

Niederzier (ots)

Mit einem Großaufgebot rückten am frühen Dienstagabend Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Straße "Wasserkall" in Oberzier aus.

Gegen 17:20 Uhr wurde der Brand bemerkt. Eine Bewohnerin des an die Halle angrenzenden Wohnhauses wurde durch einen Knall aufmerksam und stellte wenig später eine Rauchentwicklung aus Richtung des Betriebs fest. Zwischenzeitlich hatten bereits mehrere weitere Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr die Flammen. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Dieses war nach Beendigung der Löscharbeiten weiterhin bewohnbar. Eine Frau wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. In der Halle befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes zwei Pkw, die ausbrannten. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. In Frage kommen nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt oder eine fahrlässige Brandstiftung. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

