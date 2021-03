Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Holle - (gle) - Am Samstag, den 06.03.2021, kam es in Holle zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Im Tatzeitraum von 11:00 Uhr bis Mitternacht drang derzeit unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Silberkamp ein. Im Tatobjekt wurden anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei wurde u.a. Schmuck entwendet. Durch die Tat ist einem 53-jährigen und dessen 53-jähriger Ehefrau ein Gesamtschaden in der Höhe von ca. 500 Euro entstanden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder anderen Umständen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

