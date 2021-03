Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim Pressemitteilung vom Wochenende 06./07.03.2021, Stand 15.00 Uhr

Hildesheim (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ort: 31139 Hildesheim, Steinbergstraße Ecke Am Probsteihof Zeit: Samstag, 06.03.2021, 03.17 Uhr (Feststellung des VU) Bislang unbekannter VT beschädigt an o.a. Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte die Polizei Hinweise auf den Verursacher des Verkehrsunfalles erlangen.

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Ort: 31134 Hildesheim, Schützenallee FR Himmelsthür Zeit: Samstag, 06.03.2021, 04.55 Uhr Bei der Kontrolle eines sog. Elektrokleinstfahrzeuges stellen Beamte der Polizei Hildesheim bei dem Fahrzeugführer, männlich, 20 Jahre alt, eine Atemalkoholkonzentration von 1,0 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Den Betroffenen erwartet ein nicht unerhebliches Bußgeld.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Ort: 31135 Hildesheim OT Einum Zeit: Dienstag, 02.03.2021, gegen 19.20 Uhr Anz./Gesch. befährt zum o.a. Zeitpunkt mit ihrem Pkw die Kreisstraße 302 im Bereich der Hildesheimer Ortschaft Einum, als sie plötzlich in ihrem Pkw von einem Laserstrahl geblendet und somit gefährdet wird. Glücklicherweise kommt es nicht zu einem Verkehrsunfall. In den vergangenen Tagen sind mehrere gleichgelagerte Hinweise dazu bei der Polizei in Hildesheim eingegangen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ort: 31199 Diekholzen, Bergstraße Zeit: Samstag, 06.03.2021, Zeitraum 10.00-11.00 Uhr Eine Anwohnerin beabsichtigt, am 06.03. gegen 11.00 Uhr ihren Pkw, Seat, umzuparken. Dabei stellt sie eine Beschädigung an ihrem Pkw fest, die offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Ein Verursacher dazu ist jedoch nicht vor Ort. Die Unfallzeit kann auf den o.a. Zeitraum eingegrenzt werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Geldbetrag.

Verkehrsunfallflucht

Ort: 31139 Hildesheim OT Ochtersum, Küchenthalstraße Zeit: Freitag, 05.03.2021, 20.15 Uhr - Samstag, 06.03.2021, 08.50 Uhr Unbekannte VT touchiert vermutlich im Vorbeifahren den geparkt stehenden Pkw, Daimler Benz, der Geschädigten und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden ca. 500,- Euro.

Taschendiebstahl

Ort: 31135 Hildesheim OT Drispenstedt, dort. Lebensmittelmarkt Zeit: Samstag, 06.03.2021, gegen 13.30 Uhr Zur o.a. Zeit entwendet ein u.T. die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten. In der Geldbörse befanden sich diverse Zahlkarten sowie Bargeld. Die abhanden gekommenen Zahlkarten wurden durch den Geschädigten gesperrt, Strafanzeige wurde erstattet, die Polizei überprüft den Einkaufsmarkt hinsichtlich einer evtl. vorhandenen Videoüberwachung.

Fahrraddiebstahl

Ort: 31139 Hildesheim, Göttingstraße Zeit: Samstag, 06.03.2021, 17.30 Uhr - Sonntag, 07.03.2021, 06.45 Uhr Im angegebenen Zeitraum entwendet u.T. das vor der Wohnanschrift des Geschädigten stehende Fahrrad. Es handelt sich bei dem entwendeten Fahrrad um ein Herrenrad der Farbe blau. Auffälligkeit: An dem Rad befindet sich eine rote Vorderradgabel.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Ort: 31134 Hildesheim, Pfaffenstieg Zeit: Sonntag, 07.03.2021, 12.40 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellen Beamte der Polizei Hildesheim fest, dass ein sog. Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) ohne die erforderliche Pflichtversicherung im öffentlichen Straßenverkehr geführt wird. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Beschuldigt ist eine männliche Person, 35 Jahre alt, wh. im Bereich Bad Salzdetfurth.

Sachbeschädigung an Kfz.

Ort: 31141 Hildesheim, In der Silberkuhle Zeit: Samstag, 06.03.2021, 17.00 Uhr - Sonntag, 07.03.2021, 10.00 Uhr Im angegebenen Zeitraum schlagen u.T. mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe vom Pkw, Mazda, des Anzeigeerstatters ein. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell