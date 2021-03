Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in 12 Gartenlauben

Hildesheim (ots)

Harsum (TK) In der Nacht von Samstag, 06.03.21, auf Sonntag, 07.03.21, brachen unbekannte Täter in 12 Gartenlauben in der Kleingartenkolonie Gut Grün ein. Nach ersten Ermittlungen wurden Gartengeräte und Werkzeuge entwendet. Genaue Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden, da noch nicht alle geschädigten Garteninhaber Auskunft zum Diebesgut geben konnten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

