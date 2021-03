Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) In dem Zeitraum vom 15.02.2021 - 03.03.2021 wurde in der kürzlich fertiggestellten Unterstraße in Höhe der Hausnummer 56 ein Laternenpfahl durch ein manövrierendes Fahrzeug beschädigt. Anstatt den Schaden zu melden, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem Pfahl entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

