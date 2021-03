Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Irischer Staatsbürger fährt ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss in Holle

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 04.03.2021, gegen 11:40 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth in der Straße Störtenberg in 31188 Holle einen weißen Fiat mit britischen Kennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC steht. Bei einer Durchsuchung des Pkw konnte zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Des Weiteren stellte sich heraus, dass für den Pkw keinerlei Versicherungsschutz besteht. Da der irische Gastarbeiter keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurden jeweils Sicherheitsleistungen für die Straftaten sowie die Ordnungswidrigkeit einbehalten. Da ein Urintest am Kontrollort nicht möglich war, wurde der Beschuldigte zur PI Hildesheim verbracht. Hier wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihm wird die Weiterfahrt bis zur vollständigen Entgiftung untersagt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

