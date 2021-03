Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Hildesheim geht live - again!

Hildesheim (ots)

Nach der ersten digitalen Berufsmesse im Januar 2021 heißt es am 10. und 11.März 2021 für die Polizei Hildesheim erneut: "Wir gehen live!"

An diesen Tagen zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr öffnen sich die virtuellen Tore der digitalen JobDatingDays 2021. Der Industrieverein Alfeld - Region e.V. bietet hier "Erlebnisse statt Flyerschlachten" zwischen Firmen und Institutionen unserer Region und ihren Fachkräften von morgen.

Ob live im Videochat mit Polizeioberkommissar Mario Wehe und Kriminaloberkommissar Uwe Klingebiel oder über die Chat-Funktion - alle Fragen werden beantwortet.

Wer sich eigenständig informieren möchte, findet alle Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen sowie den Karrieremöglichkeiten auf dem digitalen Messestand.

"Live-Gehen ist inzwischen das Normalste der Welt - und derzeit ohnehin die einzige Möglichkeit, in den persönlichen Austausch mit vielen Menschen zeitgleich zu treten. So eine Chance lassen wir uns nicht entgehen!" - so Polizeihauptkommissarin Stefanie Schädrich als Hauptverantwortliche über die Beteiligung der Polizei Hildesheim an der digitalen Messe. "Wir sind gespannt und freuen uns auf alle Besucherinnen und Besucher!"

Link für weitere Informationen: https://www.jobdatingdays.de/festival/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell