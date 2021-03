Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Hildesheimer Weststadt

Hildesheim (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Zeit vom 02.03.2021, 16:00 Uhr, bis 03.03.2021, 06:55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Göttingstraße, in der Hildesheimer Weststadt.

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten, schwarzen VW-Golf. Es entstand so ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Da derzeit keine Hinweise auf den Unfallverursacher vorliegen, ist die Polizeiinspektion Hildesheim auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Sollten Sie Angaben machen können, melden Sie sich unter 05121/939-115 bei der Dienststelle an der Schützenwiese.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell