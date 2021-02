Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL) Heiningen, Dornstadt - Erpresser gehen leer aus

Geld forderten am Mittwoch Unbekannte von Bewohnern aus Dornstadt und Bollingen.

Ulm (ots)

Ein Mann aus Heiningen und eine Frau aus Dornstadt erhielten am Mittwoch E-Mails auf ihre Computer. In denen behaupten die Täter, sie hätten von ihnen unsittliche Bilder gefertigt. Sie forderten Geldbeträge, um die Veröffentlichung der angeblichen Bilder zu vermeiden. Zu Überweisungen kam es nicht. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen gegen die Unbekannten aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt:

- Überweisen Sie kein Geld an Erpresser. Die Erpressung hört mit der Zahlung meist nicht auf. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und lassen Sie sich dort beraten. Leiten Sie erpresserische E-Mails auf keinen Fall an die Polizei weiter. - Nehmen Sie keinen Kontakt mit den Erpressern auf oder brechen sie ihn sofort ab.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

+++0316690+++0314479

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell