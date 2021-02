Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Küchenmaschine löst Brand aus

Einen Verletzten und rund 150.000 Euro Schaden forderte am frühen Freitag ein Brand in einem Mietinger Ortsteil.

Ulm (ots)

Gegen 1.15 Uhr bemerkte in Walpertshofen ein Bewohner den Brand in seinem Einfamilienhaus. Der Mann löschte das Feuer in der Küche und rief die Rettungskräfte. Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus Laupheim verursachte ein technischer Defekt an einer Küchenmaschine den Brand. Der Sachschaden dürfte rund 150.000 Euro betragen. Derzeit ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor.

+++0321658

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell