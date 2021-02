Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Auto überschlägt sich

Unverletzt blieben die Insassen eines Chrysler nach einem Unfall am Donnerstag in Albershausen.

Gegen 22 Uhr fuhr der 18-Jährige in der Bünzwanger Straße. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Vor dem Ortsbeginn geriet er mit der rechten Fahrzeugseite abseits der Fahrbahn. Danach kollidierte er mit einem Randstein und schleuderte über die Straße. An einem weiteren Randstein überschlug sich sein Auto prallte mit dem Heck gegen eine Straßenlaterne. Dort blieb der Chrysler auf dem Dach liegen. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zeigten, dass der junge Mann wohl zu schnell unterwegs war. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt.

