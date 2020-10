Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg: Öffentlichkeitsfahndung nach gewerbsmäßigen Ladendiebstahl

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 02.10.20

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte ein Ermittlungsrichter die Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera, die einen gesuchten gewerbsmäßigen Ladendieb zeigen. Den Ermittlungen nach gelang es dem Täter vermutlich mit einem noch unbekannten Komplizen sowohl am 27. April als auch am 29. Juni in einer Drogerie in der Porschestraße der Wolfsburger Innenstadt diverse hochwertige kosmetische Produkte, Cremes und Parfums im Gesamtwert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Der mutmaßliche Täter mit grauen lichten Haaren trug bei der Tatausführung jeweils eine Mund-Nasen-Bedeckung. Der Gesuchte ist ca. 50 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß. Er war bekleidet mit einem blauen Kurzarmhemd, einer dunklen Hose und dunklen Sneakern mit weißer Sohle. Der Unbekannte hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und eine Brille mit einem dunklen Gestell auf. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem gesuchten Ladendieb unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

Für die Fotos bitte dem Link folgen: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/wolfsburg-oeffentlichkeitsfahndung-nach-gewerbsmaeigem-ladendiebstahl-115027.html

