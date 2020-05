Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kollision trotz Ausweichmanöver

Ahaus (ots)

Leiche Verletzungen hat ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus Gronau am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf dem Schumacherring erlitten. Gegen 22.10 Uhr bemerkte eine aus Richtung Heeker Straße kommende 22-jährige Autofahrerin aus Ochtrup ein vor ihr wartendes Auto zu spät. Sie wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, um eine Kollision zu verhindern und stieß dabei im weiteren Verlauf mit dem Gronauer zusammen. Dieser wartete in der Einmündung (Schumacherring/Rottweg), um in den fließenden Verkehr des Schumacherrings einfahren zu können. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 2000 Euro.

