Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Beim Abbiegen übersehen hat ein Autofahrer am Donnerstag in Bocholt einen Pedelecfahrer. Der 62-Jährige hatte mit seinem Wagen gegen 16.55 Uhr die Alfred-Flender-Straße in Richtung Schaffeldstraße befahren. Als der Bocholter nach links in den Wachtelschlag abbiegen wollte, kollidierte er mit dem Pedelec eines 58-Jährigen. Dieser hatte den Radweg an der Alfred-Flender-Straße in gleicher Richtung befahren. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Bocholter ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.200 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell