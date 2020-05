Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrerin übersehen

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 38 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag in Gronau-Epe bei einem Unfall erlitten. Eine 52-jährige Autofahrerin hatte gegen 08.00 Uhr die Straße "In den Kämpen" befahren. Als die Heekerein die Straße "Am Buddenbrook" queren wollte, übersah sie die aus ihrer Sicht von rechts kommende Radfahrerin - diese hatte die Straße "Am Buddenbrook" in Richtung Füchter Straße befahren. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

