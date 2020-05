Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Kastenwagen nach Unfall geflüchtet

Gescher (ots)

Ein erheblicher Lackschaden und Deformationen sind die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Velener Straße (L581) in Höhe der Überführung über die A31. Nach Auskunft einer 27-jährigen Autofahrerin aus Velen habe sie die Landstraße aus Hochmoor kommend in Richtung Velen befahren, als ihr ein weißer "bulliähnlicher" Kastenwagen halb auf ihrer Spur entgegengekommen sei. Das Fahrzeug habe keine Aufschrift gehabt. Um eine Kollision zu verhindern, habe sie ihren schwarzen Audi nach rechts gegen die Leitplanke gelenkt. Der Fahrer des Kastenwagens habe seine Fahrt in Richtung Hochmoor fortgesetzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

