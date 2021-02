Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Müllmarken gefälscht

Falsche Marken flogen am Dienstag in einem Allmendinger Ortsteil auf.

Ulm (ots)

Angestellte eines Entsorgungsbetriebes entdeckten die falsche Banderole an einem Mülleimer in Ennahofen. Jetzt ermittelt die Polizei aus Schelklingen wegen Urkundenfälschung in mehreren Fällen.

+++0324009

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell