POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am 02.03.2021 zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr ist es in 31061 Alfeld ,auf dem Parkplatz am Bahnhof, zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Dabei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter PKW Ford in schwarz durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Rücklicht beschädigt. Infolgedessen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Es werden nunmehr Zeugen gesucht, die den Unfallhergang näher beschreiben und sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen unter der Telefonnummer 050689303-0 an die Polizei Alfeld.

