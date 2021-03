Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Gronau OT Banteln

Hildesheim (ots)

(bur)In der Zeit von Dienstag, den 02.03.2021, 18:00 Uhr auf Mittwoch, den 03.03.2021, 11:15 Uhr, ereignete sich in der Gronauer Ortschaft Banteln eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 32 Jährigen Anwohnerin der Bantelner Nordstraße. Diese hatte ihren roten Pkw vor der Haustür am Gehweg abgeparkt und stellte im Laufe des Vormittages einen Schaden am vorderen Stoßfänger fest. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben, weshalb sich sich zur Polizei nach Elze begab, um den Vorfall anzuzeigen. Das Polizeikommissariat hat nun die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter T. 05182-923370 (PST Gronau) oder T. 05068-93030 (PK Elze) zu melden. Nach dem Schadensbild könnte ein gelbes bzw. orangefarbenes Fahrzeug beteiligt gewesen sein, das vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Pkw gestoßen ist. Die Schadenshöhe wird auf ca 400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell