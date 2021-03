Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ältere Dame wird Opfer von Enkeltrick

Hildesheim (ots)

SÖHLDE - (jpm) Am vergangenen Montag, 01.03.2021, ist es Betrügern erneut gelungen, mit dem sogenannten Enkeltrick an Wertgegenstände eines hilfsbereiten Opfers zu gelangen. Im vorliegenden Fall übergab eine ältere Dame aus Hoheneggelsen eine Münzsammlung an einen bisher unbekannten Täter, da sie sicher war, ihrem Neffen in einer Notsituation zu helfen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge erhielt die Dame am Montagvormittag einen Anruf ihres angeblichen Neffen. Im Verlauf des Gesprächs gab dieser an, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe, sich in einer Autowerkstatt befinde und nun für die Regulierung des Schadens eine größere Geldsumme benötige. Zwischenzeitlich wurde die Seniorin auch mit dem vermeintlichen Werkstattleiter verbunden, der ihr Einzelheiten zur Behebung des Schadens erläuterte.

Es folgten anschließend noch weitere Telefonate, bei denen die Frau u.a. aufgefordert wurde, die Leitung über einen längeren Zeitraum zu halten und nicht aufzulegen, ohne dass dabei gesprochen wurde.

Die Betrüger gingen so geschickt und überzeugend vor, dass die Seniorin tatsächlich davon ausging, dass ihr Neffe Hilfe benötige.

Nachdem die Frau zu verstehen gab, nicht über die geforderte Geldsumme zu verfügen, wurde sie gezielt nach eventuellen Wertgegenständen gefragt. Daraufhin gab sie an, Goldmünzen zu besitzen, die letztendlich durch die Täter akzeptiert wurden.

Mit dem Hinweis, die Werkstatt keinesfalls verlassen und somit nicht selbst erscheinen zu können, kündigte der angebliche Neffe an, dass die Münzen durch eine Vertrauensperson der Werkstatt abgeholt werden. Dabei gelang es den Tätern, die Bedenken der Frau, die Münzen an diese Person auszuhändigen, zu beseitigen.

Gegen 14:30 Uhr erschien der angekündigte Abholer bei der Dame und nahm vor ihrem Haus die Münzen in Empfang.

Zu dem Mann ist folgendes bekannt:

Ca. 165 cm groß

Schlank

Ca. 25-30 Jahre alt

Trug eine Mund-Nase-Bedeckung

Zur Bekleidung liegen keine genauen Angaben vor. Die Münzen sind ihm in einer Plastiktüte überreicht worden.

Zeugen, denen der Unbekannte eventuell in Hoheneggelsen, insbesondere im Bereich der Straßen Im Schlage, Auf dem Mohnbleek, An der Matthiaskirche, Birkenweg oder Rosenhagen, aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Der Mann ist zu Fuß gekommen. Möglicherweise hat er ein Fahrzeug genutzt, das zuvor im Nahbereich abgestellt wurde.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass der Unbekannte mit einem Taxi nach Hoheneggelsen gekommen ist. Von daher werden Taxiunternehmen bzw. -fahrer, die den Mann am Montagnachmittag eventuell in die Ortschaft Hoheneggelsen gebracht oder von dort abgeholt haben, gebeten, sich ebenfalls unter der o.a. Nummer bei der Polizei zu melden.

