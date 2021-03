Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen in Hoheneggelsen

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/SÖHLDE/HOHENEGGELSEN (Lö) Im Zeitraum zwischen dem 01.03.21, 16:00 Uhr bis zum folgenden Tag, 07:30 Uhr, kam es in Hoheneggelsen in der Bahnhofstraße zu insgesamt zwei Sachbeschädigungen. Unbekannte beschädigten einen schwarzen Mercedes Sprinter eines 53-jährigen Anwohners. Dieser hatte das Fahrzeug auf seinem, von der Fahrbahn aus einsehbaren Grundstück, abgestellt. Hier fiel dem Anwohner dann auf, dass die Seitenscheibe des Sprinter komplett herausgebrochen war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro beziffert. Zeitgleich meldete eine weitere Anwohnerin der Bahnhofstraße ebenfalls eine Beschädigung. Hier war jedoch eine Fensterscheibe des Wohnhauses betroffen. Wie die 76-jährige Hauseigentümerin mitteilte, sei in der, ebenfalls zur Fahrbahn gerichteten Fensterscheibe, ein "Loch" entstanden. Auch hier wird der Schaden auf ca. 200,- Euro geschätzt. Durch die aufnehemenden Polizeibeamten wurde bei der Tatortaufnahme eine "Stahlkugel" unter einem der Fenster aufgefunden. Auf Grund der Umstände ist zu vermuten, dass mittels der Stahlkugel und einem von dem Täter/den Tätern verwendeten "Schussapparat" die Beschädigungen der beiden Scheiben verursacht worden ist. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Informationen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich der Bahnhofstraße machen können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer: 05063/901-0, zu melden.

