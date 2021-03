Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(mal) Am 01.03.2021 zwischen 16:50 Uhr und 17:30 Uhr ist es in 31008 Elze, in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 68 A (Landbäckerei Grube), zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen geparkter PKW Kia in weiß wurde durch ein anderes Fahrzeug am linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden am geparkten PKW Kia wird auf 1.000EUR geschätzt.

Die Polizei Elze nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05068-93030 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell