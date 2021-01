Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Baumaterialien

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 18 Uhr am Freitag (8. Januar) und 9.30 Uhr am Samstag (9. Januar) entwendeten unbekannte Täter Baumaterialien von einem Grundstück an der Bergstraße.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell