Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Verletzten

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, 24.12.2020, 10:05 Uhr, B 445, im Kreuzungsbereich zum Birkenweg Zur Unfallzeit befuhr ein 81-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw BMW die B 445 aus Echte kommend in Richtung Sebexen. In Höhe der zweiten Kalefelder Abfahrt wollte der 81-jährige im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Birkenweg abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 51-jährige Fahrzeugführerin, auch aus dem Raum Kalefeld kommend, mit ihrem Pkw BMW. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der 81-jährige wurde schwer und die 51-jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. (bas)

