Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Nörten-Hardenberg

NortheimNortheim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Zur Eichenburg 1, Dienstag, 22.12.2020, 13.30 bis 14.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - am Dienstag, zwischen 13.30 und 14.00 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi A 4, vermutlich beim Rückwärtsfahren an der Fahrerseite beschädigt. Der Bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Nörten-Hardenberg oder Northeim zu melden (Tel. 05503/91523-0 oder 05551/7005-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell