Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Angriff auf Lehrer einer Realschule: Tatverdächtige ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1314

Ein 42-jähriger Lehrer war auf dem Schulhof einer Realschule an der Schweizer Allee am 16. November von fünf Jugendlichen angegriffen worden. Die Polizei Dortmund konnte die Tat nun klären und hat mehrere Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren ermittelt.

Der Mann war an diesem Tag in einer Pause am Vormittag auf dem Schulhof angegriffen worden. Er hatte eine Gruppe von insgesamt fünf Jugendlichen des Schulhofs verwiesen, weil diese sich dort unberechtigt aufhielten. Daraufhin war er von mehreren Mitglieder der Gruppe körperlich angegangen worden. Der 42-Jährige wurde bei der Tat nach eigenen Angaben leicht verletzt.

Der nun ermittelte 15-jährige, bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene Haupttäter aus Dortmund hat sich geständig zur Sache eingelassen. Die übrigen vier tatbeteiligten Dortmunder im Alter von 15 bis 16 Jahren sind ebenfalls bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

