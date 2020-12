Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf dem Asselner Hellweg: Fußgänger prallt gegen Straßenbahn und wird verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1313

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Assellner Hellweg am Montagabend (30. November) ist ein 51-jähriger Mann verletzt worden. Er prallte gegen eine Straßenbahn.

Den ersten Zeugenangaben zufolge befuhr die Straßenbahn gegen 17.50 Uhr den Asselner Hellweg in Richtung Westen. Etwa auf Höhe der Hausnummer 187 nahm der Straßenbahnfahrer einen Mann wahr, der sich an seinem direkt neben den Schienen am Fahrbahnrand geparkten Auto aufhielt. Plötzlich begab dieser sich demnach zur Fahrertür und öffnete diese. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung kollidierte die Bahn mit dem Mann, der schließlich zu Boden stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 51-jährigen Dortmunder in ein Krankenhaus.

