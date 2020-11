Polizei Dortmund

POL-DO: Auf frischer Tat erwischt - Farbschmiereien in der nördlichen Innenstadt

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1310

Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist in der Nacht auf Sonntag (29. November) in der Eisenstraße auf frischer Tat erwischt und festgenommen worden.

Ob der 34-jährige Dortmunder wenige Stunden zuvor ebenfalls einen Zug besprüht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zunächst erkannte ein aufmerksamer Zeuge gegen 4.15 Uhr einen Verdächtigen auf einem Privatgelände in der Bornstraße. Bevor die Polizisten am Tatort eintrafen, flüchtete der Mann zu Fuß vom Tatort. An einem Zug konnten anschließend frische Farbschmiereien festgestellt werden.

Wenig später erkannte der Zeuge den Verdächtigen wieder. Der Mann hatte offenbar sein Fahrrad in der Nähe des Tatorts zurückgelassen. Der Zeuge rief erneut die Polizei und gab eine detaillierte Beschreibung des Mannes an die Beamten weiter. Einen genau auf diese Beschreibung passenden Verdächtigen konnten die Polizisten wenig später in der Eisenstraße festnehmen. Das Kuriose dabei: Er besprühte gerade eine Wand mit einem Graffiti.

Neben mehreren Farbspritzern auf seiner Kleidung fanden die Beamten in der Tasche des Mannes auch weitere Spraydosen. Der Farbton der Dosen glich dabei u.a. auch der kurz zuvor festgestellten Tat.

Der 34-Jährige wurde festgenommen. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt u.a. ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

