POL-EL: Spelle - Skoda beschädigt

Spelle (ots)

Auf der B70 in Spelle ist es am Mittwochabend zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 53-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der B70 in Richtung Venhaus unterwegs, als ihr ein Lkw entgegenkam. Dieser verlor vermutlich während der Fahrt einen Teil seiner Ladung, die auf die Windschutzscheibe des Skodas fiel. Es entstand Sachschaden an dem Pkw. Der Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der blaue Lkw führte einen offenen Anhänger mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/929210 zu melden.

