Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gingen drei Fußgänger entlang des Gildehauser Wegs, als der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Peugeot Kastenwagens in der Tempo-30-Zone mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Die Passanten machten den Fahrer durch Handbewegung darauf aufmerksam, dass er langsamer fahren solle. Daraufhin reagierte der Mann sehr aggressiv. Er schrie die Personen an, setzte sein Fahrzeug zurück und fuhr auf die Fußgänger zu. Ein Zusammenstoß mit dem Pkw konnten sie nur durch Ausweichen verhindern. Zeugen des Vorfalls mögen sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 melden.

