Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Verletzte bei Unfall

Lingen (ots)

Am Mittwochmittag ist es gegen 12.40 Uhr auf der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurde dabei verletzt.

Ein 59-jähriger Mann war mit seinem Kia stadtauswärts unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Damaschke nach links in Richtung B70 weiterfahren wollte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mazda. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich die 28-jährige Fahrerin des Mazdas leichte Verletzungen zu. Ihre 56-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Kia blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von rund 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell