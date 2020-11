Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter beleidigt und bedroht Zugpersonal

Bild-Infos

Download

Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf/Hessen)

Weil er keine gültige Fahrkarte dabei hatte, bedrohte und beleidigte ein Unbekannter zwei Zugbegleiter.

Der Mann wurde am Donnerstag (19.11.) gegen 19 Uhr in einem Regionalzug zwischen Neustadt und Marburg kontrolliert. Als ihn die beiden Bahnmitarbeiter mit seinem Fehlverhalten konfrontierten, bezeichnete er diese als Rassisten. Die Kontrolleure versuchten, den Schwarzfahrer zu beruhigen, dies gelang jedoch nicht. In der Folge drohte er mit den Worten

"wenn ich dich wiedersehe, werde ich dich töten, ich werde dich erschießen!"

Im Bahnhof Marburg konnte der Mann flüchten.

Personenbeschreibung:

- ca. 40 Jahre

- kräftige Figur

- lichtes Haar

- gelb/schwarze Jacke

- schwarze Hose mit Flicken an den Knien

- schwarzer Rucksack

- auffallend schlechte Zähne

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Zeuge dieses Vorfalls geworden ist, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

