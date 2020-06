Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 55-Jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Stadland gegen 16:05 Uhr mit einem Pkw die Landesstraße 855 aus Schwei in Richtung Ovelgönne. In Höhe der Unfallstelle beabsichtige der Fahrzeugführer nach links abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 69-Jährige aus bislang unbekannten Gründen einen entgegenkommenden 55-Jährigen aus Brake, der mit einem Motorrad die Gegenrichtung befuhr. Der 55-Jährige Braker erlitt durch den Verkehrsunfall derart schwere Verletzungen, dass er trotz eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer sowie durch einen Notarzt, an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der 69-Jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Stadland wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen erfolgte eine Sperrung der Landesstraße 885 in Höhe der Unfallstelle. Die Sperrmaßnahmen wurden gegen 18:20 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell