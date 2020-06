Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trauerfeier mit rund 80 zum Teil unter Quarantäne stehenden Personen in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16. Juni 2020, ging bei der Polizei Nordenham gegen 15:55 Uhr ein Hinweis ein, dass in der Fährstraße in Nordenham in einer Schützenhalle eine Trauerfeier mit circa 100 Personen stattfinden soll.

Nach einer Überprüfung durch Beamte der Polizei Nordenham bestätigten sich die Angaben. Es wurden rund 80 Personen angetroffen, die sich sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen der Schützenhalle aufhielten und die Hygiene- und Abstandsregelungen nicht einhielten.

Zudem stellte sich heraus, dass einige der Personen unter amtlich angeordneter Quarantäne standen und zum Teil bereits positiv getestet wurden.

Abgehalten wurde die Trauerfeier für eine 49-jährige Angehörige, die in einem Krankenhaus nachweislich an Covid-19 verstorben ist und am 16. Juni beigesetzt wurde.

Auf Grundlage des derzeitigen Erkenntnisstands gingen die Einsatzkräfte der Polizei Nordenham unter besonderer Vorsicht vor und legten vollumfängliche Schutzausstattungen an. Zudem wurde eine Beamtin vom Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch alarmiert.

Während die Beamten die Personalien der Teilnehmer der Trauerfeier feststellten, wurden sie mit verbaler Gegenwehr und Diskussionen konfrontiert.

Erschreckend war, dass bei den Personen keinerlei Einsicht für das eigene Fehlverhalten vorlag, obwohl ihre Angehörige an Covid-19 verstorben war. Diese Tatsache allein verdeutlicht die möglichen schlimmen Folgen des Virus' und stellt die Wichtigkeit der Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen in den Vordergrund.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde durch das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch die Quarantäne für alle Teilnehmer der Trauerfeier angeordnet und die Trauerfeier beendet.

Gegen die Personen, die bereits vor der Trauerfeier unter amtlich angeordneter Quarantäne standen, wurden bereits Strafverfahren eingeleitet.

Der Landkreis Wesermarsch hat bereits Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Teilnehmer der Trauerfeier eingeleitet. Die Einleitung von Strafverfahren wird aktuell noch geprüft.

Weitere Informationen können Sie der gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei Nordenham und dem Landkreis Wesermarsch entnehmen:

http://www.landkreis-wesermarsch.de/index.php?show=1752&mod=15

